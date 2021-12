Moradora de rua entra em trabalho de parto e é auxiliada por bombeiros

Uma moradora de rua entrou em trabalho de parto na tarde desta sexta-feira, 30, e foi auxiliada pelo 1º Grupamento de Bombeiros Militar (1ª GBM) da Barroquinha.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), agentes do 1º GBM passavam pela região do Tororó e foram abordados por populares para atender uma moradora de rua que estava em trabalho de parto.

Os militares se aproximaram da mulher, que não teve a identidade revelada, e perceberam que a bolsa havia se rompido e as constrações estavam pouco espaçadas, constatando que a criança já iria nascer.

O parto foi realizado na rua e os militares auxiliaram a mãe e o filho até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram a mulher e o bebê para uma unidade de saúde.

