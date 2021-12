Morador do Lobato está desaparecido desde o dia 17

Há cinco dias, familiares e amigos do eletromecânico Uelton Miranda Ferreira, 34 anos, buscam respostas para o desaparecimento do rapaz, na noite da sexta-feira passada, 17, no Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Fofo, como é mais conhecido no bairro, foi visto pela última vez, por volta das 19h15 daquela noite, quando saiu de casa, na Praça Gramado, para cortar o cabelo em uma barbearia, a poucos metros da residência e da sede da 14ª CIPM (Lobato).

Ele não chegou ao local, segundo a irmã dele, a técnica de enfermagem Vanesca Miranda Ferreira, 38. Quando sumiu, Fofo dirigia o veículo Honda Civic [FMA-6186] cinza, que foi encontrado carbonizado, na manhã do sábado, na rua do Ouro, em Pau da Lima. “Os moradores de Pau da Lima disseram que viram duas pessoas saindo correndo do carro”, lembrou Vanesca.

Antes de sair de casa, ele ligou para a namorada, a auxiliar de tesouraria Rebeca Santos, 26, informando que iria à barbearia e, em seguida, a encontraria. Depois dessa ligação, ela só recebeu notícias dele pelo WhatsApp. “Liguei, mas ele não atendeu. Por volta das 22h, recebi umas mensagens que não eram dele falando que ia consertar o gerador do mercado Rede Mix de Paripe que ele já tinha feito”.

Na tarde desta quarta-feira, 22, cerca de 150 pessoas protestaram na avenida Suburbana, para pedir celeridade nas investigações. “Estivemos em vários hospitais, UPAs, no IML, em locais de desova”, desabafou Vanesca.

O caso é apurado pelo delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia (Periperi).

