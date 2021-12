Morador denuncia privatização de área no Caminho das Árvores

Há 20 anos, uma área pública de aproximadamente seis mil metros quadrados foi privatizada por dois condomínios no Caminho das Árvores. Segundo moradores, o terreno localizado na rua do Timbó, 534, era uma praça pública, mas foi murado e passou a ser utilizado como estacionamento e playground.

O caso foi denunciado por Luiz Guedes, do residencial Iguatemi. "Eles não podem fazer isto. Trata-se de um bem público de alto valor. Poderia ser utilizado, inclusive, para a construção de escolas, quadras, hospitais, e não ser apropriado desta forma", questiona.

No espaço (localizado entre os edifícios Villa Egypcia, Residencial Iguatemi e Villa Fenícia) foram construídas uma casa e uma área de lazer com parque e churrasqueira. Conforme a denúncia, as intervenções foram feitas sem alvará da prefeitura.

O administrador do condomínio, Carlos Alan Santiago, 46, nega que a área seja pública. Segundo ele, o espaço faz parte do loteamento Parque Residencial Iguatemi, que engloba os condomínios da região.

"A construção em alvenaria é utilizada apenas para guardar ferramentas. Cuidamos do espaço há mais de 20 anos", justifica. Mas ele não apresentou a planta ou comprovante de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Público

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o terreno é de domínio público, mas está caracterizado como playground. O órgão não informou se a área pode permanecer fechada.

Questionada, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informou, por meio de assessoria de imprensa, que vai analisar o caso e tomar as devidas providências.

Antes de qualquer intervenção do município, a reabertura do espaço já é motivo de controvérsia. A moradora Ana Maria Aires, 57, teme que os casos de violência aumentem.

"Fechamos, porque não aguentávamos mais os assaltos e arrombamentos. O local era frequentado por usuários de drogas, os porteiros tinham medo de trabalhar para nós", relata.

O aposentado Adenir Rodrigues, 70, confirmou a versão de Maria. Ele lembra de quando o espaço era aberto e dava acesso ao Shopping da Bahia (na época, Iguatemi).

Segundo ele, havia uma quadra esportiva frequentada por várias pessoas. Mas, por causa da ocorrência de crimes, os moradores plantaram vegetais e extinguiram a quadra. "Esta rua aqui é muito perigosa. Minha esposa foi assaltada há 15 dias, os casos são frequentes. Não concordo com a abertura do terreno", afirma.

Dona de uma banca de revista, que funciona em frente à área, a comerciante Agnês Alfan, 54, também prefere que o espaço permaneça fechado. "A rua é tranquila durante o dia. Com um terreno aberto, não sei o que pode ocorrer", comenta.

O condomínio Residencial Iguatemi foi construído pela OAS, em 1983. Fazem parte do empreendimento, os edifícios Porto Seguro, Porto Rico, Porto Belo e Porto Sol. Procurada pela equipe de A TARDE, a construtora não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição.

adblock ativo