Morador de rua vive na companhia dos livros em Stella Maris

Com livros de física, mitologia grega, esotéricos, jornais e revistas nas mãos. É assim que Alberto Pinho de Campos, de 61 anos tem passado os últimos 34 anos da sua vida. Mas, há cerca de cinco meses, um ponto de ônibus na Alameda da Praia, no bairro de Stella Maris, tem sido a nova casa do morador de rua. Deitado sob a cobertura do local que protege parcialmente do sol e da chuva, o senhor passa o dia lendo e conversando com o amigo José Raimundo, com quem divide a "moradia".

Alberto conta que encontrou nos livros uma maneira de passar o tempo de forma útil. Entre as leituras preferidas estão física e mitologia grega. "Gosto de ler revista, jornal, livro de esoterismo, e até já li um sobre a Kabalah, mas o que eu gosto mesmo é de física". Quando questionado se já tentou fazer algum experimento, ele responde sorrindo: "Ainda não, prefiro as teorias mesmo".

O homem conta com a ajuda dos moradores do local para continuar as leituras. "O último que ganhei foi um de física, mas todos os meus livros e revistas foram meus amigos que me deram". Seus amigos são alguns moradores do bairro de Stella Maris.

Preocupado com a insegurança, Alberto decidiu dividir sua "casa" com o amigo José. Os dois se conheceram quando Alberto chegou ao bairro. "Já tinham feito mal ao José Raimundo, aí ele me pediu pra ficar aqui, você sabe, não estando sozinho fica mais seguro", afirma. José, que tem 55 anos e é morador de rua há 8, faz artesanato para se manter. Ele conta que não fica todos os dias no local, pois sai para vender os seus produtos, mas sempre que pode, volta à casa do amigo.

O banco do ponto, que foi enrolado com um cobertor, é o único lugar para dormir. "Eu durmo aqui e o José ali no chão", explica. Apesar do pequeno espaço, o local é bem organizado. As revistas, livros e jornais ficam em uma caixa, que durante a noite serve como um cercado para a "cama" de José. A comida, doada por moradores da região, fica guardada em sacolinhas plásticas, que são penduradas na parte de cima da estrutura de ferro do ponto, lugar que Alberto explica que foi pensado para manter os alimentos longe do lixo.

Apesar da organização, a falta de estrutura torna a vida dos moradores de rua ainda mais difícil, "As necessidades, a gente faz ali na duna, é o jeito", explica. Já o banho só acontece em dias de chuva ou então no mar. Apesar das dificuldades de viver na rua, Alberto não se arrepende da escolha que fez quando decidiu sair de casa.

História - Filho de uma família de classe média de Salvador, o homem conta que saiu de casa após a morte do seu pai, há cerca de 32 anos. De acordo com Alberto, a decisão foi motivada após uma briga familiar, que teria resultado na perda da casa da família. Ao falar no assunto, o senhor simpático se transforma, e deixa toda serenidade e o sorriso no rosto de sempre dar lugar a frases confusas e que não fazem muito sentido. Alberto começa a falar rapidamente e sem nexo. De acordo com ele, um homem, que faria parte de uma seita religiosa, teria sido o responsável pela perda da casa e motivado a sua ida para a rua.

A calma retorna ao seu rosto ao falar da mãe, que morreu há cerca de 10 anos. "Decidi morar na rua, mas sempre passava uns tempos na casa da minha mãe. Depois que ela morreu, resolvi ficar só na rua mesmo". Apesar de ter oito irmãos, essa foi a escolha do homem que, formado em desenho técnico, trabalhava na área. Sem filhos e nem esposa, atualmente, o único parente que o homem tem contato é uma irmã por parte de pai, que mora em Salvador. Quando questionado porque não morar com a irmã ele ri. "Não tem como, ela é bem pobre e o marido é ciumento, brinca. Mas eu também não ia querer", afirma.

Após deixar a vida estável para trás, Alberto começou a percorrer diversas cidades da Bahia. Ele já morou em Arembepe, Camaçari e Lauro de Freitas, mas revela que prefere Salvador. "Aqui já morei em muitos bairros, Boca do Rio, Itapuã, Rio Vermelho e Pituba". Segundo ele, a Pituba foi o bairro onde ele passou pelas piores experiências. "Lá era ruim demais, os moradores mandavam eu ir embora, xingavam, não era seguro não, por isso resolvi vir pra cá", explica. Daí, o morador de rua escolheu o ponto de ônibus, em frente a um posto de gasolina no bairro de Stella Maris para morar. "Aqui é bem seguro, daquele lado tem segurança, daquele outro também, tá tudo seguro", afirma ele, apontando para os condomínios fechados da região.

Solidariedade - São moradores da região que ajudam Alberto e o amigo a se alimentar e arrumar roupas e cobertores para os dias frios. "Aquela caixa de água mineral ali eu ganhei da moça do outro lado da rua", conta, apontando para uma caixa no canto com os copos de água perfeitamente organizados. Durante o período em que a equipe de A TARDE esteve no local, dois moradores foram até o ponto de ônibus para levar mantimentos. De acordo com Nincival Lobo, morador

da região, a presença da dupla, mas principalmente de Alberto, que é quem passa mais tempo no local, já se tornou comum na região. "Aqui ninguém se incomoda com a presença deles, não mexem com ninguém e nem procuram confusão", afirma.

Porém, nem todos os moradores do bairro estão satisfeitos. De acordo com uma senhora que não quis se identificar, a ocupação do ponto de ônibus é um absurdo. "As pessoas precisam esperar o transporte no sol e quando está chovendo é pior ainda, isso não está certo não", reclama.

Futuro - Apesar da insatisfação de alguns moradores, de acordo com Alberto, ele não pretende sair dali. Quando questionado sobre a possibilidade de ir para um abrigo da prefeitura, o senhor é enfático na resposta, "De jeito nenhum, só saio daqui se for para a casa que tiraram de mim", responde e volta a ficar transtornado. "Aqui a gente se cuida bem melhor, para quê ir para um abrigo se misturar com gente que é bandido e que não é? Aqui é bem melhor, moça", resume José, o amigo de Alberto, falando pelos dois.

adblock ativo