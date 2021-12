Morador de rua é queimado no bairro de Nazaré

Um morador de rua, que não teve identidade revelada, foi queimado na madrugada desta quinta-feira, 9, no Campo da Pólvora, em Nazaré.

Segundo a Polícia Militar, o homem teve o corpo incendiado enquanto dormia. As chamas foram contidas por um indivíduo que passava pelo local.

Ainda de acordo com a PM, o crime aconteceu por volta das 5 horas, em frente a uma lanchonete do bairro. Uma guarnição da 2ª CIPM foi ao local, mas a vítima já havia sido socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde, nem motivação do crime.

