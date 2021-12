Morador de rua é preso suspeito de arrombar restaurante

O morador de rua Gabriel Pereira, de 18 anos, foi preso e um adolescente apreendido na manhã desta terça-feira, 28, por equipes da 7ª Delegacia Territorial (DT), suspeitos de arrombar, durante a madrugada, o restaurante Casa de Tereza, localizado na Rua Odilon Santos, no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi identificada nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento. A PM ainda investiga se os dois estão envolvidos no furto do mesmo estabelecimento há 12 dias, quando foram subtraídos dois notebooks.

Gabriel vai responder por furto qualificado e corrupção de menor. Já o adoelscente será encaminhado à delegacia especializada (DAI), em Brotas.

adblock ativo