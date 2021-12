Morador de rua é preso por matar colega esfaqueado

O nome do morador de rua preso acusado de matar um colega foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil, Marcos Carvalho Assunção, de 35 anos, esfaqueou outro homem em situação de rua na noite desta quarta, 23, na rua Araújo Pinho, no Canela.

O delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios, disse que Marcos apresenta quadro psicótico e não soube explicar a motivação do crime. Policiais apreenderam a faca utilizada no homicídio.

Marcos já tem passagem por tráfico de drogas. Ele foi autuado por homicídio e encaminhado para a Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. De acordo com a Polícia Civil, ele será submetido a exame de sanidade mental.

