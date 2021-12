Morador de rua é o principal suspeito de atear fogo em casal

Um morador de rua conhecido pelo apelido de Maluquinho é o principal suspeito de ter ateado fogo em um casal de moradores de rua que dormia ao lado da Cesta do Povo, pouco antes das 3h da madrugada desta terça-feira 23, na rua Cônego Pereira, no bairro Sete Portas, em Salvador

Isso porque Maluquinho brigou e ameaçou uma das vítimas cerca de 12 horas antes do crime, conforme informações registradas no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE).

Caíque Farias de Sá, 23 anos, e a companheira, identificada apenas pelo prenome de Raquel, sofreram queimaduras em diversas partes do corpo e foram levados ao hospital por equipes do Samu. Segundo a polícia, existe a suspeita de Raquel estar grávida.

Buscas

Informações da Polícia Militar dão conta de que o crime foi praticado por mais de uma pessoa. Policiais da 2ª CIPM (Barbalho) fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.

“Minha mulher e eu dormíamos pertinho deles. Quando acordei, ele estava correndo em chamas e ela rolando no chão. Os dois gritavam por socorro”, contou um morador de rua da região, sob anonimato. “Não vi mais nada. Esse [Maluquinho] é maloqueiro também igual a gente, dorme na rua”, completou o rapaz.

Caíque contou aos policiais do posto da Polícia Civil do HGE que, na tarde da última segunda-feira, Maluquinho mexeu com uma mulher de prenome Adriana e ele interferiu em defesa da mulher. Maluquinho não gostou da atitude dele e os dois acabaram em luta corporal e Maluquinho fez ameaças a ele.

Estado de saúde

Conforme informações do posto da Polícia Civil do hospital, Caíque estava na enfermaria e Raquel, que tinha quadro de saúde mais delicado, estava no setor de queimados. Caíque não soube precisar qual substância inflamável foi jogada sobre ele e a mulher.

adblock ativo