Morador de rua é morto com golpe de faca enquanto dormia no Costa Azul

Um morador de rua foi assassinado enquanto dormia embaixo de uma laje, por volta das 5h da madrugada desta segunda-feira, 24, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, Darino da Silva Santos (idade não informada) estava de bruços em uma calçada da rua Desembargador Manoel Pereira, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e um deles desferiu-lhe uma facada nas costas.

Sob anonimato, moradores da região relataram que o autor do homicídio é um traficante de prenome Vevé, pertencente a uma facção do Inferninho, localidade a poucos metros da cena do crime. Seu comparsa, apelidado de Magrão, seria o piloto da moto utilizada na investida.

A 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico), entretanto, não confirmou tal versão. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que, após ser acionada no início da manhã, uma guarnição da 39ª CIPM (Imbuí/Boca do Rio) realizou diligências na área em busca dos suspeitos.

Até a conclusão desta edição, ninguém havia sido preso.

Arrastão do terror

A delegada Milena Calmon, titular da 1ª DH/Atlântico, afirmou que a autoria e a motivação do delito ainda são desconhecidas.

Um comerciante local, por sua vez, contou que, na noite anterior ao assassinato de Darino, Vevé e seu comparsa promoveram um arrastão na região, assaltando algumas pessoas que ali passavam. “A partir das 23h, eles tocaram o terror. Estavam atacados, tomando celular e carteira de todo mundo”, descreveu.

Ele acrescentou que o morador de rua era conhecido por todos e vivia no bairro há cerca de dez anos. “Ele tinha o vício dele no álcool, mas sempre foi tranquilo, não mexia com ninguém. Aí vem uns safados, covardes e fazem isso pra mostrar que têm força na disputa doida deles aí”, lamentou.

O corpo da vítima, que teria familiares na Boca do Rio, aguarda reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML), onde deu entrada como Darino Silva de Jesus.

adblock ativo