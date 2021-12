Morador de rua é morto a facadas na Djalma Dutra; três suspeitos são detidos

Um homem foi morto a facadas, na manhã desta quinta-feira, 8, em um posto de combustíveis, na rua Djalma Dutra, que liga os bairros de Nazaré e Sete Portas, em Salvador. De acordo com testemunhas, o morador de rua, que não foi identificado, procurou abrigo em uma loja de conveniência, após ser perseguido por vários homens, mas acabou assassinado.

“Eu estava saindo de casa, quando ele passou aqui na frente. Eram uns quatro a seis homens atrás dele. Ele veio descendo da Ladeira dos Galés e os caras atrás dele”, relatou Dão, morador do bairro. Lá dentro, um dos suspeitos desferiu diversos golpes de faca na vítima.

Um popular chegou a registrar toda a ação dos criminosos com o celular. “Os caras conseguiram entrar na loja e um esfaqueou ele. Ele ainda conseguiu sair andando, mas caiu ali e morreu”, conta um funcionário do posto, sem se identificar.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação teria sido vingança. Autor confesso do homicídio, Marcelo Barbosa de Oliveira, de 43 anos, relatou à polícia que a vítima já teria esfaqueado ele nas costas em outra ocasião e, na quarta, 7, o mesmo atacou, também com golpes de faca, sua companheira de prenome Suellen, na Baixa dos Sapateiros.

A mulher foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após o crime, os moradores de rua fugiram a pé. Momentos depois do ocorrido, policiais da 2ª CIPM (Barbalho) fizeram busca no local e conseguiram capturar os suspeitos.

Um popular chegou a registrar toda a ação dos criminosos com o celular (Foto: Reprodução)

Outros envolvidos

Horas depois do crime, três homens, suspeitos de envolvimento no assassinato do morador de rua foram presos pela polícia. A captura foi feita por uma guarnição da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho).

Após serem detidos, Marcelo Barbosa de Oliveira, Igor Santos Alves e Antônio César Souza dos Santos foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Além deles, mais dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e estão à disposição do Ministério Público. Quatro deles foram capturados na região do Aquidabã, os outros estavam na Piedade quando foram detidos.

Os três foram autuados pelo crimes de homicídio, corrupção de menores e formação de quadrilha. A faca usada na ação também foi apreendida e levada para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo