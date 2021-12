Morador de rua é esfaqueado no Largo do Pelourinho

Luís Cláudio Dias, de 32 anos, foi esfaqueado por volta das 4h desta segunda-feira, 8, no Lago do Pelourinho, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Luís era morador de rua e foi atingido no tórax.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. Não há informações sobre autoria e motivação do crime.

