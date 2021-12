Morador de rua ama capital e luta para ser mais acolhido

No dia em que Salvador completa 466 anos, A TARDE conta a história de Cristiano Teles, um homem de 40 anos, deficiente físico, que, apesar das dificuldades, não desiste de buscar espaço e condições para exercer a cidadania a que tem direito.



Humildes é o nome do lugar onde ele nasceu. Neste pequeno distrito de Feira de Santana (a 108 km da capital) ele passou a infância, mas escolheu Salvador como cidade-mãe.

Veio aos 11 anos e, mesmo sem viver em um "mar de rosas", não pensa em voltar: "Queria muito ter dinheiro para comprar uma casinha na roça, mas para ir nas férias. Não penso em sair, gosto de viver aqui".



É bem verdade que a cidade escolhida como porto seguro nem sempre retribui o amor recebido. Morador de rua e deficiente - resultado de uma paralisia infantil -, Cristiano passa os dias pedindo esmolas.



Não é o fato de quase sempre não conseguir dinheiro que o incomoda. A tristeza resulta de um sentimento que sequer sabe o significado, mas convive diariamente: indiferença.



"É triste ver o pessoal passando de carro e fechando os vidros, virando a cara. Isso entristece. Pode até não dar dinheiro, mas não deve olhar como se eu não fosse gente", relata.



Talvez por isso, ao ser questionado sobre os melhores momentos vividos na capital, ele faça questão de destacar não só a ajuda material - um prato de comida, café, água - que recebeu (e recebe) de algumas "almas boas", mas, sobretudo, a lembrança de uma antiga amizade. "Fiquei amigo de um rapaz do Projeto Axé. Conversava comigo, me ouvia, me tratava como amigo. Precisava ver", diz.



Pedido



Tal qual o lugar onde nasceu - Humildes -, Cristiano leva vida simples. Basta tirar a letra 's' e o adjetivo revelado define a vida atual, na verdade tão semelhante à de tantos outros filhos - biológicos ou adotados - desta mesma Salvador.



Sem moradia fixa e familiares, esse homem poderia ter o desejo de pedir muitas coisas que pudessem suprir tantas faltas na data em que se comemora o aniversário do lugar que escolheu para viver.



Mas ao ser questionado sobre o que gostaria de dizer aos governantes e moradores de Salvador, ele responde: "Só queria pedir para ser tratado como todo esse povo que passa nos carros, como cidadão".



Para ele, cidadania é isso: ser visto como um verdadeiro habitante aos olhos daqueles que são considerados os reais cidadãos desta imensa cidade, ainda tão desigual.



Centros sociais



A lembrança de Cristiano Teles sobre o amigo que fez no Projeto Axé mostra o quanto a atuação de ONGs e centros sociais - públicos ou privados - é importante na vida dessas pessoas.

Ainda há muito a ser feito, mas Salvador possui alguns projetos e programas voltados ao acolhimento de moradores de rua, usuários de drogas, mulheres vítimas de violência física ou psicológica, crianças exploradas sexualmente, entre outros.

Drogas



Foi com a ajuda de voluntários do projeto Cristolândia, por exemplo, que Júlio Lima da Silva, 39, conseguiu abandonar as drogas e reconstruir a vida.

"Perdi minha família, os amigos, virei morador de rua. Não era ninguém, e eles ajudaram a me livrar das drogas e entrar nos lugares de cabeça erguida novamente", relata.

O Cristolândia é um programa da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, criado com o objetivo de resgatar dependentes químicos das ruas. Em Salvador, o trabalho teve início no dia 12 de outubro de 2013 e atua com usuários do centro da cidade.

Segundo a missionária Janeide Pimentel, a porta sempre aberta para quem quiser entrar é apenas o começo de um longo processo.

"Eles ficam um mês conosco e, caso tenham desejo real de abandonar o vício, seguem para os centros de tratamento, que ficam em Abrantes e Barra do Pojuca", explica.

Ela acrescenta que despesas com alimentação, hospedagem e tratamento são fruto das doações dos fiéis.

Bem próximo ao local onde os missionários atuam, há o Centro de Referência Loreta Valadares, que presta assistência a mulheres em situação de violência.

"Acolhemos suas dores e resgatamos vidas", diz a titular da Superintendência de Políticas para as Mulheres da prefeitura de Salvador (SPM), Mônica Kalile.

