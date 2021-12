Morador de Mussurunga reclama de falta de água há três dias

Eram 3h da manhã desta segunda-feira, 6, quando o técnico administrativo Antônio Coelho da Silva, de 57 anos, desistiu de dormir para aproveitar o abastecimento momentâneo de água em sua residência, no bairro de Mussurunga, em Salvador.

Dentro de casa, ele não via uma gota sequer há três dias mas, apesar do pouco volume, conseguiu encher quatro baldes com a água que caía de uma torneira localizada na área externa. Quando acordou, por volta de 7h, a transmissão já havia sido fechada novamente.

Em contato com o Portal A TARDE, Antônio relatou as dificuldades enfrentadas com a falta de abastecimento - que vão desde a higiene pessoal até o preparo da comida.

Morador da rua Adriano Pondé, no Setor G do bairro, ele afirma já ter ficado sem água por uma semana em junho.

"Já liguei agora para a Embasa e eles disseram que iam tomar a iniciativa, mas até agora não veio ninguém. Não é possível que você pague a conta de água, que recentemente teve 10% de aumento, e não possa consumir", enfatiza.

A reportagem questionou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) sobre o problema. Por meio de sua assessoria, ela informou que uma equipe técnica foi enviada ao local para verificar a denúncia.

A empresa também relatou que alguns moradores tiveram, individualmente, problemas relacionados ao abastecimento, que não afetavam a rua inteira. Até a publicação desta matéria, a equipe ainda não havia verificado a situação do morador.

adblock ativo