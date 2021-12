Monumento na Garibaldi é restaurado 6 meses após incêndio

O monumento Clériston Andrade, de Mário Cravo, na avenida Anita Garibaldi, começa a ser revitalizado, após ter sido atingido por incêndio no dia 20 de outubro. Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo (Sedes), a intervenção terá sete etapas, sendo que a primeira delas envolve a retirada do revestimento em mármore, da argamassa e da cúpula em fibra de vidro. Também será feita a recuperação e tratamento da estrutura metálica e fixação da estrutura em vidro.

Na segunda e terceira etapas, será feito o assentamento do mármore novo e das cúpulas de vidro, com tratamento e limpeza e a impermeabilização da laje da cobertura do monumento.

Na quarta e quinta etapas será feita a produção, recuperação e assentamento dos bustos e instalação da nova iluminação. Para concluir, na sexta e sétima etapas farão a estabilização do espelho d'água e recuperação urbanística do entorno.

Relembre o caso

O monumento, inaugurado em 1983, foi atingido por um incêndio no dia 20 de outubro, quando o fogo começou na parte mais alta da estrutura. A polícia suspeitou na época que as chamas foram provocadas por moradores de rua, que acenderam uma fogueira no local.

