Monumento Marco da Fundação de Salvador é usado como sanitário

O monumento Marco da Fundação de Salvador, no Porto da Barra, tem sido usado como sanitário por banhistas, transeuntes e moradores de rua, o que deixa o local sujo e com mau cheiro. A Associação de Moradores da Barra (Amabarra) vem denunciando a situação e cobrando providências aos órgãos públicos para impedir a degradação da área, muito procurada por soteropolitanos e turistas.

O Marco da Fundação de Salvador integra uma lista de monumentos da capital em processo de tombamento, mas o presidente da Amabarra, Wattson Campos, reclama da demora. “O tombamento é importante para que haja revitalização e maior comprometimento para cuidar. As pessoas não podem, por falta de conhecimento ou falta de sensação de pertencimento, desrespeitar esta que é a certidão de nascimento da cidade”, aponta Campos.

A TARDE esteve no local nesta quarta-feira, 30, e constatou sujeira e mau cheiro no monumento. De acordo com trabalhadores que circulam pelo Porto, é comum ver pessoas fazendo necessidades fisiológicas no monumento ou próximo a ele, como pode ser visto na postagem feita pela Amabarra nas redes sociais.

“Não tem banheiro público, os banhistas ou até mesmo outras pessoas em trânsito chegam ali no canto e fazem o que querem”, apontou um comerciante conhecido como Robson do Coco.

Limpeza

Funcionários da empresa de limpeza municipal (Limpurb) estiveram no local pela manhã para lavar o monumento. Eles afirmaram que a limpeza é feita todos os dias, pela manhã e de madrugada, em vários pontos do bairro.

Morador da Barra, Ângelo Rancoli acredita que “falta fiscalização das autoridades, mas também consciência das pessoas que frequentam o local”.

Guardas municipais que circulavam pelo bairro informaram que, apesar de não existir uma base fixa do grupamento no local, rondas são realizadas em intervalos regulares durante todo o dia.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

