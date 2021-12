Monumento Luís Eduardo será realocado para o CAB em 45 dias

O monumento de Luís Eduardo Magalhães, localizado no canteiro central da avenida Paralela, será removido e realocado para o Centro Administrativo da Bahia, por causa das obras da Linha 2 do metrô. Segundo a CCR, empresa responsável pelo sistema de transporte metroviário, a retirada total do memorial vai ser concretizada em até 45 dias.

Composto por três monolitos de pedra polida, um espelho d`água e uma estátua representando ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães, morto em 1998, após sofrer um ataque cardíaco fulminante, o monumento será instalado ao lado da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

De acordo com a CCR, para a transferência da estátua, foram seguidos todos os procedimentos burocráticos com a família Magalhães e governo do estado. O projeto arquitetônico do monumento será preservado.

