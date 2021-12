Monumento dedicado à Mãe Stella é alvo de vandalismo em Salvador

A estátua construída em homenagem à Mãe Stella de Oxóssi foi vandalizada durante a madrugada desta quinta-feira, 19. A escultura, localizada na entrada da avenida que leva o nome da líder religiosa falecida em 2018, amanheceu com pichações e teve a placa com a marca da prefeitura arrancada.

O monumento foi esculpido pelo artista plástico Tatti Moreno e inaugurado em 9 de abril deste ano. Confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro, a estrutura possui oito metros e meio de altura. A Ialorixá do Terreiro Ilê Axé Opó Afonjá morreu no dia 27 de dezembro do ano passado.

Todos os meses, a Prefeitura de Salvador gasta cerca de 45 mil reais para reparação dos equipamentos públicos, por conta do vandalismo.

