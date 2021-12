Montagem de passarela congestiona a Avenida Paralela

Os motoristas que trafegaram no início da manhã desta sexta-feira, 4, na Avenida Paralela, sentido Aeroporto, enfrentaram o trânsito congestionado. O engarrafamento foi provocado por um bloqueio na via na altura da entrada do Imbuí para a montagem de uma passarela após o viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O serviço começou durante a madrugada, por volta de 0h, e durou até o início desta manhã, por volta de 6h. Durante o bloqueio, os veículos foram desviados por agentes da Transalvador para o Imbuí, o que congestionou a via. Agentes da Transalvador não souberam informar se haverá nova interdição.

adblock ativo