Montagem de camarotes começa e regras são rígidas para as estruturas

O Carnaval em Salvador este ano começa apenas no dia 3 de março, mas já é possível perceber o clima de “cidade em obras” nos circuitos oficiais da festa momesca. Começaram as montagens dos camarotes e, com elas, as mudanças na paisagem e estruturas da capital baiana.

Entre os pioneiros está o camarote Contigo! Daniela Mercury. O local, costumeiramente dedicado a um estacionamento na Barra, no período carnavalesco dá espaço ao luxuoso camarote da cantora. O primeiro passo foi armar a cobertura para a área que receberá o público.

“Este ano vamos trabalhar com o tema "Carnaval é arte", então muitos detalhes compõem toda a produção. Estamos trazendo obras de arte, montando estruturas isso demanda tempo”, comentou a promoter Lícia Fábio, reponsável pelo espaço.

Já no antigo Salvador Praia Hotel, as estruturas tubulares foram as primeiras a serem armadas. A estrutura que dará sustentação à festa privativa já cobre toda fachada do antigo hotel. Também em Ondina, uma casa de eventos cedeu lugar para abrigar as obras para o camarote Via Folia, mas o local ainda está sendo reformado.

Segundo um dos operários, a serviço desde a semana passada, em todo Carnaval a correria é regra: “Aproveitamos que este ano é mais tarde para adiantar o serviço. Esse período é sempre um problema para nós, por que todo mundo quer tudo ao mesmo tempo”, relatou o operário, que preferiu não ser identificado.

Cenário - Ruas e os demais espaços públicos, como por exemplo, passeios e pontos de ônibus, desde o ano passado, não podem mais ser alterados ou ocupados para instalação dos camarotes particulares.

Os camarotes devem atender a uma série de exigências para serem liberados. Entre elas, contratação de um técnico apto (engenheiro ou arquiteto) que se responsabilize pela obra e a apresentação de plano de incêndio e pânico para o local.

Exigências para montagem de camarotes

Técnico responsável - Contratar um técnico apto (já um engenheiro ou um arquiteto) que se responsabilize pela instalação

Documentação - Apresentar projeto do camarote contendo as estruturas tubulares e documentação

Carga e descarga - Atender aos horários de carga e descarga de material estabelecidos em decreto municipal

Acessibilidade - Obedecer à legislação municipal e às normas técnicas referentes à acessibilidade na estrutura

Vias públicas - Respeitar os espaços de circulação. Não é permitido obstruir as vias públicas

Fonte: Sucom.

