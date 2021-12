Monitores de Ressocialização paralisam atividades no Conjunto Penal Masculino

Os Monitores de Ressocialização protestam na manhã desta terça-feira, 13, em frente ao Conjunto Penal Masculino da Penitenciária Lemos Brito de Salvador, que é administrado pela empresa Socializa.

Oa agentes penitenciários e socióeducadores cobram mais atenção dos órgãos públicos e reposta pelo assassinato do agente José Carlos Batista dos Santos Júnior, que era lotado na penitenciária. Por volta das 9h, uma agentes da Polícia Militar (PM) estiveram no local e negociou o fim da manifestação.

O complexo era para ter sido aberto às 7h para visita dos presos, como isto não aconteceu, houve manifestação por parte das famílias que estavam do lado de fora do conjunto. "Nós queremos entrar, não temos nada a ver com a morte do rapaz, porque ele não morreu no presídio, disse uma senhora, que não teve o nome divulgado.

Para dispersar os familiares que se aglomeravam no portão do complexo, os agentes usaram spray de pimenta."Estou grávida. É a segunda vez que eles fazem isso sem avisar. Só queremos ver nossa família", disse a mulher de um preso, grávida de seis meses.

