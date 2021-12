Monitoramento do ar detecta poluição maior em Salvador

Salvador possui oito estações de medição da qualidade do ar nas avenidas Barros Reis, Antônio Carlos Magalhães (ACM) e Paralela, e ainda no Campo Grande, Dique do Tororó, Rio Vermelho, Itaigara e Pirajá.



Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nelzair Vianna afirma que há momentos em que a quantidade de poluição do ar detectada em Salvador nas estações pode ser comparada às de São Paulo (SP) e, às vezes, até ultrapassa o número de partículas de poeira da capital paulista.



Para se ter ideia, há picos de poluição em que os fragmentos inaláveis ultrapassam a marca de 77 microgramas por metro cúbico de ar, sobretudo na Barros Reis e ACM. Enquanto que o centro de Cubatão, cidade industrial no interior de São Paulo, registra 55 µg por metro cúbico de ar.



"Vale ressaltar que há estudos epidemiológicos que comprovam que 20 µg por metro cúbico de ar já podem causar efeitos visíveis e consideráveis à saúde humana", destaca Nelzair.



Segundo ela, o projeto de monitoramento do ar de Salvador, pretende reforçar a necessidade de políticas públicas, a fim de melhorar a mobilidade da cidade.



As máquinas, gerenciadas pela empresa Cetrel, é uma parceira público-privada.



Patologista



É necessário ter mais sustentabilidade no transporte e a poluição do ar, causada principalmente por automóveis, deveria ser tratada como um problema de saúde pública.



Essa ideia é defendida pelo médico patologista Paulo Saldiva, professor de patologia pulmonar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da unidade de ensino superior.



Adepto da "magrela" [bicicleta] desde 1972, o médico já devolveu um carro que ganhou de uma doutoranda, que achava que ele não andava de automóvel por falta de dinheiro.



Foi atropelado ao andar de bike apenas uma vez. O fato aconteceu no Jardim Europa, em São Paulo, quando uma mulher quis aproveitar o sinal fechado para entrar na contramão.

Além disso, ele já ouviu de uma professora, certa feita: "Por favor, não venha mais assim, isso pega mal, você não pode, olha o seu prestígio". Ainda assim, o patologista defende que, quanto maior é o congestionamento, mais fácil fica aderir transportes alternativos, como a bicicleta.



"Com o carro, as pessoas têm menos tempo até para dormir. Ficar preso no trânsito pode causar doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, respiratórias e cânceres. Isso acontece devido à poluição do ar, ocasionada pelos gases emitidos pelos veículos", explica Saldiva. O pesquisador alerta que "um trânsito melhor beneficia a saúde".

