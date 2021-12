Modificações no trânsito e sinaleiras com defeito deixam fluxo lento

Motoristas que trafegam pela avenida Bonocô, nesta terça-feira, 5, enfrentam trânsito lento no sentido centro, nas imediações do acesso ao Ogunjá. A lentidão é provocada pela modificação no trânsito em uma das vias que passam por baixo do Viaduto Chico Mendes. Na mesma avenida, sentido Iguatemi, um caminhão contêiner quebrado na altura na estação do metrô também deixa o trânsito congestionado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), sinaleiras apagadas no Largo do Retiro e na avenida Manoel Dias, no cruzamento com a Rua Piauí, exigem atenção dos motoristas por conta do risco de colisões.



Por volta das 7h15, um motociclista sofreu um acidente na região do Dique do Tororó, no acesso à Fonte Nova. Geovanne dos Reis Ferreira, de 23 anos, colidiu com um veículo e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na via.Na Avenida Gal Costa, outro acidente foi registrado, também envolvendo um carro e uma moto.

Nas últimas 24 horas, entre as 7h desta segunda-feira, 4, e as 7h de hoje, a Transalvador registrou 15 acidentes, com oito feridos em Salvador.

