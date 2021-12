Modelo é preso com ecstasy escondido em urso de pelúcia

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 20, o modelo e produtor de eventos Igor Gomes Bonfim, de 30 anos, que é natural de Sergipe. Ele estava com 440 comprimidos de ecstasy, escondidos dentro de um urso de pelúcia, quando foi detido por agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

A prisão aconteceu na avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, quando Igor foi flagrado dentro de um carro modelo Corsa Sedan. Ele estava acompanhado de um adolescente de 17 anos, que foi apreendido e encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com o delegado Alexandre Narita, da Coordenação de Narcóticos do Draco, Igor foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Sistema Prisional. O material apreendido foi levado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

