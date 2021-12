Mobilização sobre doença falciforme vai até sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove uma semana de mobilização sobre a doença falciforme até o dia 24 de outubro. O objetivo é difundir informações sobre a doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Será disponibilizado exame de eletroforese de hemoglobina, método mais eficaz para rastreamento da doença, com prioridade para para gestantes, crianças que não fizeram o teste do pezinho e pessoa com indicações clínica: histórico de dor, icterícia, infecção sem diagnóstico definido e história familiar de traço ou doença falciforme.

As unidades realizarão atividades como palestras, oficinas de autocuidado, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, exibição de vídeos, além de distribuição de materiais educativos e esclarecimentos sobre o direito da pessoa com doença falciforme.

O paciente que tiver o diagnóstico confirmado será acolhido e encaminhado para acompanhamento com uma equipe de saúde multidisciplinar.

A doença

Uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil, a herança do gene da hemoglobina S faz com que, em determinadas circunstâncias, as hemácias - que normalmente são em forma de disco - adquiram formato de foice, tornam-se rígidas, obstruindo os vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue.

Estima-se que nasçam 3.500 crianças por ano no país com a doença, sendo o município de Salvador o que apresenta a maior incidência: um a cada 650 nascidos vivos possui traços da doença falciforme.

Existem dois ambulatórios municipais especializados em doença falciforme, na Carlos Gomes e Vale das Pedrinhas, onde os pacientes recebem acompanhamento de equipes multidisciplinares formadas por médicos hematologistas, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos.

