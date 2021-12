Mobilização contra câncer começa nesta quarta

O Elevador Lacerda ganhou nesta terça-feira, 30, iluminação cênica em cor-de-rosa. A iniciativa compõe a abertura do Outubro Rosa, movimento internacional surgido na Califórnia em 1997 e que visa alertar sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama.

Ao longo do mês será realizada uma série de ações em prol da causa. Os eventos são resultado de parcerias entre sociedades, associações e fundações baianas.

As mobilizações têm como principal objetivo alertar para a estimativa de que, até o final de 2014, mais de 57 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil. A informação do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que, do total, a probabilidade é que 2.560 casos sejam revelados na Bahia e outros 980 em Salvador.

Para a oncologista Clarissa Mathias, do Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), a identificação da patologia ainda sofre interferências do preconceito. "Por incrível que pareça, as mulheres ainda têm receio do diagnóstico e, por medo, deixam de fazer os exames periódicos", explica.

Se descoberto no início, é possível reduzir os riscos de morte ocasionados pelo câncer de mama. Manter uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente são recomendações básicas para a prevenção, segundo o Inca.

As formas mais eficazes para a detecção precoce são exame clínico e mamografia. Mulheres a partir dos 30 anos, com casos de câncer na família, e dos 40, sem histórico familiar, devem realizar a avaliação clínica, obrigatoriamente, uma vez por ano.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta em 95% as chances de cura.

Eventos

A parceria entre o Grupo Delfin e a Philips do Brasil chega à 5ª edição do Outubro Rosa neste ano. O lançamento será promovido nesta quarta, 1º, às 18h, na Praça Costa Azul, no bairro de mesmo nome.

Na ocasião, haverá show gratuito de Ana Mametto, Banda Didá e convidados. Durante as apresentações, será explicado como deve ser executado o autoexame preventivo - técnica utilizada na tentativa de identificar estágios iniciais da patologia.

Brindes e informativos sobre o câncer de mama serão distribuídos e, além disso, haverá uma palestra e uma oficina de turbantes.

O objetivo do workshop é valorizar a identidade cultural regional e oferecer uma solução estética bonita e inteligente para potencializar a autoestima de mulheres que perderam o cabelo por conta de tratamentos quimioterápicos e radioterápicos.

A parceria entre Fundação José Silveira, Instituto Eco Desenvolvimento e Movimento Pense Rosa começa amanhã, com a inauguração do Espaço Rosa, no 3º piso do Shopping Barra, às 9h.

O ambiente vai funcionar até 11 de outubro, com a comercialização de peças produzidas por mulheres atendidas nos projetos sociais da Fundação José Silveira, pacientes e mães de pacientes do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR). Os produtos são assinados pelo artista plástico Bel Borba, e a arrecadação com as vendas será revertida para a causa.

Na estrada

A partir desta quarta, a Concessionária Bahia Norte, que administra as rodovias do Sistema BA-093, também vai realizar atividades, como a iluminação na cor rosa das cinco praças de pedágio do sistema de rodovias.

A concessionária vai distribuir 20 mil informativos sobre o câncer para os usuários das estradas e oferecer atividades sobre aos 350 funcionários das praças de pedágio. Segundo a Bahia Norte, o objetivo da empresa é disseminar o movimento para 80 mil pessoas durante todo o mês.

adblock ativo