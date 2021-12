Mobilidade urbana: internautas organizam ato em Salvador

Inspirado no movimento Passe Livre - que gerou uma série de manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo e no Rio de Janeiro e colocou em pauta a atuação da polícia -, um grupo de soteropolitanos se organiza para discutir os problemas de mobilidade urbana na capital baiana. Uma reunião foi marcada para este sábado, 15, às 14h, no Passeio Público, para organizar um ato de apoio ao movimento, que ganhou adesão em outras cidades brasileiras.

Em Salvador, a ação começou a ser organizada nesta quinta-feira, 13, a partir de uma publicação do poeta Pareta Calderasch no Facebook. "Após a postagem, nós criamos o evento e pensamos em reunir uns 20 participantes. Mas, no período de uma hora, já havia mil pessoas confirmadas", ressalta Pareta. As informações podem ser acessadas na página do protesto no Facebook.

Até o início da tarde desta sexta-feira, 14, quase três mil internautas estavam confirmados no evento. De acordo com Pareta, a ideia era se reunir em um dia atípico, que vai abranger uma programação cultural ampla, além da estreia do Brasil na Copa das Confederações. "Não queremos reunir pessoas que abraçam um movimento sem causa, nem parar a cidade, que já está parada naturalmente. Vamos fazer um ato pacífico para discutir a mobilidade urbana de Salvador. Além do valor da passagem, precisamos cuidar da nossa cidade e exigir melhorias", afirma o poeta.

Apesar do nome do movimento nacional, a ideia não é a exigência do passe livre, mas sim a melhoria do transporte coletivo, o aumento no número de linhas, a limpeza e a o funcionamento dos ônibus 24 horas por dia. "No Brasil, há várias manifestações a favor da gratuidade, mas antes temos que discutir a estrutura da cidade para receber isto. Acho que passe livre ainda é uma utopia", enfatiza Pareta.

