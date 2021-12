Mobilidade urbana abre discussões do "Salvador em Debate"

O "Salvador em debate", evento promovido pela A TARDE, teve início na manhã desta quarta-feira, 28, e reuniu cerca de 40 convidados e autoridades da capital baiana no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para discutir demandas essenciais para a melhoria da cidade. O tema do primeiro encontro foi mobilidade urbana.

Entraves comuns como congestionamento, acessibilidade e segurança foram os principais temas de discussão do debate, mediado pelo palestrante Carl von Hauenschild, especialista em planejamento urbano e arquitetura pela Technische Universitaet Stuttgard (Alemanha) e o sócio-diretor do Grupo de Planejamento Urbanismo Arquitetura Ltda.

Von Hauenschild lembrou que para driblar o maior obstáculo da cidade, a falta de planejamento urbano, é preciso de um plano diretor de mobilidade urbana que proponha intervenções a curto, médio e longo prazo e que nos permita visualizar que cidade vamos ter daqui a 50, 100 anos. "O plano diretor precisa dar uma diretriz no que se refere a centralidade da cidade, a forma como os bairros estão se expandindo e a definição dos novos bairros, que são grandes empreendimentos imobiliários", concluiu.

Para o presidente da Fieb, José de Freitas Mascarenhas, o problema da mobilidade urbana também tem refletido no setor econômico do nosso estado, como disfuncionalidade que interfere nos mais diversos setores da sociedade. "É preciso que esse problema seja tratado de forma global, pois ele não afeta apenas uma parte da população. A questão é grave e a solução precisa integrar novas ideias a partir das intervenções já feitas, ressaltou.

O evento contou também com a presença do ex-governador, Waldir Pires, da vereadora Aladilce Souza, do secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea), Marco Antônio Amigo, e do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Paulo Câmara.

