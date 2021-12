Missionários devem levar palavras e obras, diz padre

O padre Ângelo Lee diz que um missionário não deve estar preocupado apenas em converter os povos de outros locais à sua religião. "Anunciar Cristo para nós é o princípio, mas precisamos também auxiliar no desenvolvimento dos povos", salienta.

Quando estava na Zâmbia, disse que foi levada até ele uma criança que estava prestes a morrer. "Queriam que eu a batizasse. A criança estava inchada. Descobrimos depois que estava morrendo por desnutrição". Ângelo Lee disse que começou a pensar em algo para resolver o problema.

Como era uma região com muita água, foi-lhe sugerido ensinar-lhes a criar peixes. "Mas eu nunca tinha feito isso", conta. Com as instruções de um amigo norte-americano, aprendeu as técnicas e ensinou. "Quando deixei a Zâmbia, já eram 500 criatórios. Hoje são quase dois mil", conta o padre Ângelo.

Percalços

Mas a vida missionária tem seus percalços e muitos Padres Brancos foram martirizados. Em Uganda, em 1886, foram 22 mortos. Há também registros de martírio no final do século passado.

Padre Hubert Roy, que completa 60 anos de sacerdócio, foi expulso do Burundi, em 1979, após morar lá por 25 anos. "Foi minha felicidade viver neste país", conta. Ele e outras dezenas de missionários foram expulsos após a ascenção ao poder do presidente Jean-Baptiste Bagaza, que governou o país entre 1976 e 1987.

Padre Hubert disse que deveria assinar uma carta de condenação, que estava em branco. Antes de assinar a carta, escreveu: "Sou indesejável porque durante 25 anos preguei o amor de Jesus para conosco, com vocês no Burundi, preguei a generosidade, a partilha, a verdade, a misericórdia, o perdão".

adblock ativo