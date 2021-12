Missas homenageiam trajetória de Irmã Dulce, morta em 1992

Uma missa solene celebrada nesta quarta-feira, 13, às 9h, no Santuário da Bem-aventurada Dulce dos Pobres (Largo de Roma), marca os 22 anos de morte de Irmã Dulce.

Presidida pelo frei Vandeí Santana, reitor do Santuário, a celebração vai reunir funcionários, pacientes, moradores, alunos e voluntários das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), além de fiéis e admiradores da religiosa, cujo centenário de nascimento será comemorado este ano.

Às 16h, o padre Antônio Maria realiza outra missa. As celebrações homenageiam a trajetória do "Anjo Bom da Bahia".



Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, e atualmente está em processo de canonização, pois ainda falta a comprovação de mais um milagre atribuído à freira baiana.

A beatificação da religiosa ocorreu em 2011, quando ela passou a se chamar Bem-aventurada Dulce dos Pobres.

