Missas e procissão celebram dia dedicado a Irmã Dulce

Fiéis e admiradores homenagearam Irmã Dulce nesta terça-feira, 13, dia dedicado a beata. A programação começou às 6h30 com uma missa e segue até as 18 horas, quando terá uma procissão saindo do Santuário de Irmã Dulce, no bairro de Roma, na Cidade Baixa. O "Anjo Bom da Bahia", como Irmã Dulce é chamada, está em processo de canonização pelo Vaticano.

adblock ativo