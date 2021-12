Missa segue normas na Paróquia São Pedro

Em homenagem aos apóstolos Pedro e Paulo, três missas foram celebradas na Paróquia São Pedro (Praça da Piedade) ontem. A quantidade de fiéis foi reduzida, por conta das regras de isolamento, e ocorreu transmissão via redes sociais.

“São Pedro e São Paulo são dois personagens muito importantes na vida da igreja. Pedro é aquele a quem Jesus constituiu como pedra que viria a edificar a igreja dele. Já Paulo foi o responsável por levar o evangelho e os dois deram a vida como testemunho de fé”, explica o pároco Aderbal Galvão.

A data se tornou o período tempo de confraternização da paróquia, com a realização de uma festa que tem a organização iniciada no mês de março.

“Estamos timidamente celebrando a missa, sempre com o controle de segurança e do número de pessoas, com respeito ao distanciamento social. Cada banco onde cabiam cinco pessoas, agora, só ficam duas. Ficamos com alguém na porta controlando a entrada e fornecendo álcool em gel para quem entrar”, conta o padre.

Essa foi a primeira vez que a celebração se deu dessa maneira. Nos outros anos, era celebrado com uma procissão, dez celebrações ao longo do dia, a missa campal e o tradicional barco de Pedro, além do café para os moradores de rua.

Para o devoto Frederico Moreira, essa é uma data para se passar com alegria e cuidado, celebrando os santos, mas atentos às medidas de segurança. “São tempos difíceis, mas oramos para São Pedro e São Paulo, que isso passe em breve para que possamos retomar as atividades habituais da igreja”, afirma.

