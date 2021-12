Missa reúne clero para renovar votos de fidelidade a Deus

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidiu a Missa dos Santos Óleos durante a renovação das promessas sacerdotais dos padres da Arquidiocese do Salvador. Celebrada na manhã desta quinta-feira, 25, a cerimônia ocorreu no santuário Nossa Senhora de Fátima do Colégio Antônio Vieira, no Garcia.

Durante a homilia, dom Murilo falou sobre o compromisso dos sacerdotes, a partir da aceitação a Deus. "Ele nos convida a tomarmos consciência da nossa unidade, daquilo que nos aproxima, porque todos nós fomos chamados pelo mesmo Senhor e enviados para a mesma missão", disse.

Após a homilia, teve início o rito de bênção dos óleos, entre eles o dos catacúmenos, utilizado nas cerimônias de batismo e na unção do enfermos. Divididos em três ânforas, 33 litros de azeite de oliva foram levados ao altar pelos sacerdotes.

Na sequência, dom Murilo consagrou o óleo do crisma, utilizado ao longo do ano nas unções consagratórias do batismo, confirmação, ordenação episcopal (sobre a cabeça do novo bispo) e na ordenação sacerdotal (na palma das mãos do neossacerdote).

Emoções

Para o padre Lázaro Muniz, pároco da Catedral Basílica, a missa foi muito especial por reunir todo o clero da Bahia e pela renovação dos votos. "Com 19 anos de sacerdócio, hoje, reafirmei os votos com Deus, afirmando: Senhor, quero continuar te servindo e ajudando meus irmãos", contou.

Na avaliação do padre Valson Sandes, da paróquia São Paulo Missionário, a Missa dos Santos Óleos tem o caráter de reforçar a união entre padres e bispos.

"É uma celebração onde tem aquele gostinho do primeiro amor, do momento em que a gente se consagra a Deus. Todos se reúnem em torno do bispo para permanecer fiel à Igreja de Jesus Cristo", afirmou.

*Colaborou Ana Paula Santos

