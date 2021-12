Missa pontifical é celebrada após 50 anos em Salvador

Dom Fernando Arêas Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, celebrou nesta quinta, 13, na Basílica da Conceição da Praia, a missa pontifical no rito romano antigo (em latim). A última missa desse tipo tinha ocorrido há mais de 50 anos na cidade. O bispo foi acompanhado por padres, religiosos e leigos que comemoram o quinto ano de lançamento do documento Summorum Pontificum, do papa Bento XVI, que restabeleceu a celebração facultativa do rito.

Os religiosos e leigos que celebraram a missa no rito antigo estão reunidos em Salvador para o III Encontro Summorum Pontificum, que será finalizado nesta sexta-feira, 14, e discute a reforma litúrgica e a aplicação do rito romano extraordinário no quotidiano das igrejas no Brasil.

Neste tipo de celebração os sacerdotes ficam voltados para o altar-mor, ou de costas para o povo. "Este é um dia histórico", ressaltou dom Rifan, sobre a celebração em Salvador da missa neste rito, também chamado de gregoriano ou tridentino, pois foi desenvolvido por São Pio V após o Concílio de Trento, no século XVI.

adblock ativo