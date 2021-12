Devido à pandemia da Covid-19, a tradicional missa realizada na última sexta-feira do ano na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, no bairro do Bonfim, em Salvador, teve um número reduzido de fiéis na edição de 2020. A cerimônia este ano coincidiu com o feriado do Natal.

Para evitar aglomerações, cada missa recebeu cerca de 350 pessoas. Outra norma de segurança adotada é que somente pessoas da mesma família e que moram juntas puderam estar sentadas no mesmo banco. As missas também podem ser acompanhadas através da internet, no Youtube.

Do lado de fora da basílica e na sacristia, alguns assentos foram disponibilizados para os fiéis que desejarem estar acompanhando a cerimônia - mas também mantendo o distanciamento social previsto nos protocolos de segurança (veja as imagens abaixo).

Fiéis de diversas religiões na Igreja do Senhor do Bonfim | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

A igreja, que abriu às 5h30, segue com a programação até 20h, sendo que entre uma missa e outra, o tempo estimado costuma ser de cerca de uma hora e meia. Além da cerimônia prevista para começar às 15h30, ainda devem acontecer mais outras duas, no horário de 17h e 18h30.

Missa na última sexta-feira do ano no Bonfim tem número reduzido de fiéis devido à pandemia | Foto: Divulgação/ATarde

