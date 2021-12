Missa marca sétimo dia da morte do padre Francisco de Souza

Parentes, amigos comunidades católicas participaram neste domingo, 12, da missa de sétimo dia da morte do padre Francisco Carlos de Souza, 50 anos, assassinado em Stella Maris, no último dia 5.

Durante a celebração, o padre Walter Rui - que passou a ser responsável pelas missas do Santuário Mãe Rainha, no Stiep - leu mensagens do livro 'Sede de se encontrar com Deus', de autoria do padre Francisco. O capelão também foi lembrado pelas suas benfeitorias na comunidade.

Para a fiel Márcia Moreira, 43 anos, amiga do padre, a morte ainda é um mistério. "Eu conversava muito com ele. Ele era calmo, tranquilo, mas estava muito triste nos últimos dias. Ele chegou a me dizer que padre também sofre", lembrou Márcia. Hoje, às 19h30, uma caminhada pela paz será feita entre a paróquia Nossa Senhora da Esperança e o Santuário Mãe Rainha.

Prisão

Suspeitos do assassinato do padre, Robson de Souza Oliveira e André Fernando Amaral foram presos no município de Igrapiúna (a 320 km de Salvador), na última sexta-feira, 10.

Segundo o delegado Marcelo Sansão, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o padre foi vítima de extorsão e morto por não pagar a quantia exigida pela dupla.

