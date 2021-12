Missa marca os 100 anos do monsenhor Gaspar Sadoc

Uma missa em ação de graças marca os 100 anos do monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, completados neste domingo, 20. Com a habilidade de unir erudição e simplicidade, o estilo próprio das pregações é destacado por todos que ouviram os sermões que o consagraram por sua oratória eloquente e conhecimento da doutrina católica.

A celebração será presidida neste domingo pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, às 18h, na matriz da paróquia Nossa Senhora da Vitória, no bairro da Vitória. Na oportunidade, o sacerdote irá receber a bênção apostólica concedida pelo papa Francisco.

Um selo especial também será lançado neste domingo pela arquidiocese. "É uma graça especial ter uma pessoa como ele por sua força moral. Mesmo sem poder se movimentar, quem o visita fica admirado com o olhar de esperança sobre a igreja e o mundo", disse dom Murilo Krieger. Desde o agravamento de um problema na coluna, Sadoc tem paralisia nos membros superiores e inferiores.

"É um grande pregador. Ele conquistou o respeito de várias gerações, pois soube se atualizar e orientar usando a linguagem de cada perfil de fiel. É um orgulho do clero da Bahia e um ícone do sacerdócio católico", afirma o reitor da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus do Bonfim, padre Edson Menezes.

O processo foi natural para o monsenhor Gaspar Sadoc. "Não era somente eu que preparava as pregações, mas metade era preparado pelo próximo, de acordo com a necessidade deles", disse o padre Sadoc.

A disposição de atender as pessoas é função que ele desenvolve por prazer. "Nesses 100 anos de vida, fui mais ajudado do que ajudei. Desejo que mais pessoas venham ser ajudadas. O amor que tenho pelas pessoas continua o mesmo desde que comecei o ministério", disse o padre.

Amizade

Às terças-feiras, um grupo de amigos tem o compromisso de almoçar com o religioso. Entre elas está o reitor da Basílica do Bonfim que, desde jovem, se emocionava ao ouvir os sermões do homenageado.

"Ele diz que as portas de casa estão sempre abertas, a luz acesa e a mesa posta a qualquer hora para quem precisar. Sempre saímos mais animados e alegres. Conviver com ele é um contínuo aprendizado da vida. Ficamos encantados com a sua serenidade. Aquele leito é altar de entrega", disse o padre, que convive com ele há, pelo menos, 30 anos.

O bom humor também é destaque em sua personalidade. "Ele conta muitos casos engraçados e se diverte com as coisas que a gente conta também. Ele olha a vida de uma forma muito leve. Nunca reclama ou fica triste e nunca se nega a atender alguém", disse a irmã do padre Sadoc, Cleuza Maria Cunha, 70 anos.

Na rotina, além de atender a quem pede conselhos, bênçãos ou gosta de conversar com ele, monsenhor Sadoc reserva tempo para as orações e atualização sobre os acontecimentos. "No final da tarde sempre rezamos o terço, pedindo por todas as pessoas. Ele também quer saber o que está nos jornais e tem perguntado muito sobre a crise", contou Cleuza.

Livro

Os festejos do centenário começaram na última sexta-feira, com o lançamento do livro De Mãos Juntas, com reflexões diárias do religioso sobre vários assuntos, e seguem até a próxima quarta-feira, das 14h às 18h, com o seminário Monsenhor Gaspar Sadoc: 100 anos de uma vida prestante, promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

A formação religiosa do sacerdote nascido em Santo Amaro da Purificação começou no Seminário de Santa Tereza [atual Museu de Arte Sacra], quando ainda tinha 12 anos. Depois de ordenado, em 1941, foi o primeiro vigário da Paróquia de São Cosme e São Damião, no bairro da Liberdade.

A partir de 1951, atuou na paróquia de Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, onde foi um dos responsáveis pela construção do templo, e, por fim, foi para a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde atuou de 1968 até 2002 e tem o título de pároco emérito.

Foi lá que o padre Sadoc ampliou e consolidou o trabalho social com a instalação do Centro Médico-Odontológico Esmeralda da Natividade [em homenagem à sua mãe], a criação da Feira da Fraternidade, da Creche-escola Nossa Senhora da Vitória e também da Casa dos Padres, para amparar sacerdotes enfermos.

Legado que o padre Luís Simões, atual pároco da Vitória, dá continuidade há 13 anos. "Foi com ele que aprendi a ser padre. Preservamos o trabalho social que ajuda muita gente".

