Missa marca entrega de templo e homenageia Sant'Ana

As badaladas dos sinos da igreja do Santíssimo Sacramento e Sant'Ana, no bairro de Nazaré, anunciaram, na manhã deste sábado, 23, o início da festividade em homenagem à Sant'Ana, santa considerada padroeira dos avós e das mulheres estéreis.

A celebração também marcou a entrega do templo religioso à comunidade, após sete anos de intervenções para restauro e conservação. "Enquanto esteve fechada, contamos com a ajuda de voluntários que se mobilizaram para a entrega do local. Estou muito emocionado", declarou o pároco da matriz, Abel Pinheiro.

Restauração

O processo de intervenção, que foi concluído em duas etapas, contou com investimento total de R$ 8 milhões, proveniente de verbas de empresas públicas, privadas e de doações de fiéis.

Durante as obras, os restauradores descobriram, no teto da igreja, uma pintura do artista baiano Joaquim Franco Velasco, autor de diversos retratos e pinturas decorativas presentes em igrejas da capital.

A administradora hospitalar, Francine Lima de 36 anos, era uma das que acompanhavam os cânticos entusiasmada durante a solenidade. Ao lado do marido, o representante comercial, Sérgio Lima, 41, ela foi ao local para agradecer.

"A minha história com Sant'Ana começou quando, durante um evento cristão, decidi segui-la como devota. Nesse mesmo período, recebi a notícia que não poderia engravidar de forma natural. Hoje, a minha filha tem 5 anos. Venho agradecer a graça alcançada", contou.

As festividades acontecem até a próxima terça-feira, 26, com missas, recitação de terço e alvoradas.

