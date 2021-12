Missa lembra vítima de crime no Imbuí

A missa de um ano de falecimento de Leonardo Moraes de Almeida (primo da cantora Ju Moraes), assassinado no Imbuí, será celebrada na próxima quarta-feira, 16, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

Jansen Alves Nascimento, autor dos disparos, continua preso e teve os dois últimos pedidos de habeas corpus negados. Em junho, a defesa do policial entrou com recurso para que ele responda o processo em liberdade, mas o Tribunal de Justiça ainda não se posicionou sobre o requerimento.

Leonardo tinha 33 quando morreu após ser baleado no abdome, durante uma confusão no bar em que estava com os amigos, na Av. Jorge Amado. Na ocasião, Lucas Urpia de Almeida Lima, 19 anos, também foi atingido, mas sobreviveu.

