Missa inaugura semana de homenagens a Jorge Calmon

Três celebrações nesta semana marcam o centenário de nascimento de Jorge Calmon (1915-2006). Nesta terça-feira, 7, data em que nasceu, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidiu uma missa, às 10 horas, em homenagem à memória do jornalista na Igreja do Bonfim.

Também nesta terça, às 19 horas, a Câmara Municipal de Salvador realiza uma sessão especial. A programação faz parte das comemorações organizadas pela Associação Baiana de Imprensa (ABI), iniciadas no ano passado.

"Doutor Jorge era um homem de grande elegância e notório saber. Ele merece as homenagens pela dedicação ao jornalismo, mas também às causas de interesse dos baianos, como a campanha A Bahia não se divide, destacou o presidente da ABI, Walter Pinheiro.



A campanha citada foi realizada em 1988, como protesto contra a sugestão de divisão do território baiano para a criação de novos estados.

Uma das marcas de A TARDE, desde a fundação, foi a realização de campanhas, por meio de reportagens que incentivassem o debate, em defesa de interesses públicos. À frente da redação, Jorge Calmon organizou o protesto que acabou bem-sucedido.

Na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, a Academia de Letras da Bahia (ALB) realiza uma sessão solene, na própria sede, localizada no bairro de Nazaré.

Jorge Calmon, que publicou livros como Revolução Americana - Quatro Estudos (1976 ), Grã-Colômbia Vista e Comentada (1980) e Simões Filho: Mestre do Seu Ofício (1958), ocupou a cadeira nº 23 e foi um dos presidentes da instituição.



