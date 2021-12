Missa festeja 100 anos de nascimento de Irmã Dulce

O Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres (Largo de Roma) ficou repleto de fiéis, amigos e devotos de Irmã Dulce, no fim da tarde deste domingo, 17, em missa celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, no encerramento das comemorações pelos 100 anos de nascimento da beata. A celebração contou com a presença do vice-governador da Bahia, João Leão, e da superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes.

