Missa encerra celebrações da Semana Santa na capital

A igreja de São Pedro dos Clérigos, no Largo Terreiro de Jesus, recebeu na manhã deste domingo, 27, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, para conduzir a tradicional missa da Ressurreição do Senhor.

Durante a cerimônia, que encerra a programação religiosa da Páscoa, Dom Murilo falou sobre a importância de relembrar os motivos pelos quais se celebra a paixão de Cristo.

Dezenas de fiéis, de todas as idades, lotaram as dependências do templo religioso e participaram da celebração entoando cânticos sacros e orações.

Emoções

O aposentado Marivaldo Caxias, de 69 anos, era um deles. Católico desde a infância, Marivaldo diz participar da missa de Domingo de Páscoa todos os anos.

"Eu fui criado com os preceitos do catolicismo e, desde pequeno, minha mãe ensinou sobre a vida de Jesus. Essa data é muito importante para nós, porque é a data em que o Senhor ressuscitou", disse emocionado.

Para a professora Vânia Cavalcante, 42, "a Páscoa é muito mais que chocolate". "É tempo de comungar com a família pelo precioso sentido da data", pontuou.

