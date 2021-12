Missa em ação de graças celebra 468 anos de Salvador

O aniversário de 468 anos de Salvador foi celebreado com uma missa em ação de graças na Igreja do Santíssimo Sacramento de Sant'Ana. A missa presidida pelo arcebispo de Salvador Dom Murilo Krieger foi acompanhada pelo prefeito ACM Neto, sua mãe Rosário Magalhães, e o chefe de Gabinete do democrata, João Roma, que é parente do Padre Roma, homenageado nesta quarta, 29.

O religioso foi um dos líderes da Revolução Pernambucana, que teve o objetivo de libertar o Brasil do domínio de Portugal. Padre Roma foi preso em Itapuã após chegar de Pernambuco. Ele buscavo apoio na Bahia para o levante que pretendia derrubar a Monarquia. Após a prisão, ele foi condenado ao fuzilamento.

Antes da missa desta quarta, foi instalada uma placa em alusão aos 200 anos da revolução e em homenagem ao padre.

adblock ativo