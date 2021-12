Missa e shows encerram Natal em Barreiras

A programação de Natal organizada pela diretoria de Cultura de Barreiras (a 858 km de Salvador) será encerrada neste sábado, 23, com uma missa campal no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, às 18h, seguida do Projeto Mix, com apresentações de bandas de MPB, rock, pop e músicas natalinas.

O projeto teve início dia 12 deste mês com a entrega das luzes que decoram a cidade, somando 29.525 figuras alusivas à data. “A programação reuniu música, teatro e artes plásticas, enfatizando a essência dos festejos natalinos”, afirmou a secretária de Educação, Cátia Alencar.

“Tivemos concertos musicais dos alunos da Escola de Música Antonino Sampaio, apresentações de corais e de outros grupos locais, como a Banda Municipal 26 de Maio e a orquestra de violão e violino”, disse a diretora de Cultura, Emília Moreno.

Para o bispo de Barreiras, dom Josafá Menezes da Silva, que vai celebrar a missa campal, “o Natal é o tempo de lembrar que Deus mandou seu filho para este mundo em sinal do amor que tem pela humanidade. Isso nos motiva a imitar o amor de Deus pelos nossos semelhantes”, destacou, acrescentando que “é um período de manifestação de solidariedade e fraternidade”.

Ele enfatizou que é importante expressar o afeto que sentimos pelas pessoas e que não é errado dar presentes, lembrando que esse gesto é sinal de amor e gratidão. “Não podemos mercantilizar a data, pois o perigo está em esquecer a motivação principal que é a celebração do nascimento do filho de Deus entre nós”.

Rede do Bem

Em Luís Eduardo Magalhães, o encerramento acontece no dia 25 de dezembro, na praça Alvim Mota a partir das 18h. Diversas apresentações de grupos do projeto de inclusão social Rede do Bem estarão mostrando o resultado do trabalho, a exemplo das orquestras de flauta, violão e coral.

“O Natal é época de celebrar o nascimento de Jesus Cristo e renovar esperanças. É, também, um momento de comunhão familiar, e iremos proporcionar isso para moradores e visitantes”, segundo o prefeito Oziel Oliveira.

Na cidade, a programação natalina foi aberta, no último dia 9, com a chegada do Papai Noel e apresentações de teatro, dança e corais. “Adoro este clima de Natal, quando tudo fica mais iluminado e colorido”, disse a comerciária Sílvia Catarina, enfatizando que leva os seus pais e os filhos para “apreciarem estes momentos de encantamento”.

