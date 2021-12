Missa e samba celebram Dia das Baianas de Acarajé

Uma missa na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, celebrou o Dia Nacional das Baianas de Acarajé nesta segunda-feira, 25. As profissionais participaram da cerimônia vestidas com a indumentária típica.

Após o evento religioso, o grupo segue em cortejo com o Afoxé Filhas de Gandhy até o Memorial das Baianas, na praça da Cruz Caída, no Centro Histórico, onde terá apresentações musicais durante a manhã. Clássicos do samba vão fazer parte do repertório da homenagem às baianas na tarde desta segunda.

As baianas são consideradas símbolo histórico do estado e foram reconhecidas como patrimônio cultural do Brasil em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

<GALERIA ID=18770/>

adblock ativo