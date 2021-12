Missa e procissão de Bom Jesus dos Navegantes marcam início de 2017

Neste domingo, 1º, no primeiro dia de 2017, a fé e a devoção levaram milhares de baianos e turistas até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição de Praia, no Comércio (Cidade Baixa), em Salvador, para homenagear o Bom Jesus dos Navegantes.

>>Confira as imagens da celebração

Desde cedo, os fiéis lotaram a igreja para festejar o santo, na tradicional procissão marítima. As comemorações foram iniciados com uma missa, por volta das 8h, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. O tema deste ano foi "O olhar fixo em Jesus: a vocação da família".

Logo após a missa, por volta das 9h30, os devotos saíram em procissão terrestre com as imagens dos santos até o píer da Capitania dos Portos, localizado próximo à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

A imagem de Bom Jesus dos Navegantes foi embarcada na galeota Gratidão do Povo, embarcação responsável pelo transporte, por volta das 10h, e seguiu em procissão marítima pelo Porto da Barra, cais do Porto, Monte Serrat. Em seguida, retornou à Igreja de Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem, ponto alto da festa.

Imagem embarcou na galeota Gratidão do Povo, rumo à Igreja de Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem

Templo será fechado

O templo foi fechado às 15h e as imagens só voltarão a ficar disponíveis no dia 2 de janeiro, das 18h às 20h30. No dia 8, primeiro domingo do mês, os cultos religiosos voltam a ser realizados para encerrar as comemorações em louvor a Bom Jesus. A última missa será presidida às 16h.

No mesmo dia ocorre ainda uma procissão terrestre, que sairá da Boa viagem e seguirá pela Avenida Luís Tarquínio, Praça Irmã Dulce, Avenida dos Dendezeiros, Baixa do Bonfim e Rua da Imperatriz . Logos depois, os fiéis retornam para a igreja da Boa Viagem.

adblock ativo