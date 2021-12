Missa do Lava-Pés reúne fiéis na Catedral Basílica de Salvador

A Catedral Basílica de Salvador ficou lotada de fiéis que acompanharam a celebração que marca o início do tríduo pascal, que antecedem o Domingo de Páscoa. A Missa da Ceia do Senhor foi presidida, na noite desta quinta-feira, 18, por dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil.

A cerimônia relembra os gestos de Jesus durante a Última Ceia: o rito do Lava-pés, quando lavou os pés dos seus 12 apóstolos e a instituição da eucaristia e do sacerdócio (assista a vídeo abaixo).

“Hoje, vamos lembrar que Jesus está vivo e nos obriga olhar o irmão, servir e ficar atento às necessidades dos que estão próximos. Não devemos nos unir apenas nas grandes catástrofes, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Devemos nos apoiar nas pequenas coisas, que são as que marcam a vida de cada um”, disse dom Murilo Krieger.

O arcebispo ressaltou que, nos dias do tríduo pascal, os católicos mergulham nos momentos mais fortes da vida de Jesus. “Vivemos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso redentor. Jesus ressuscita para mostrar que sua palavra tem força e vida”, afirmou.

Lava-pés

Para a professora Ângela Costa, a Semana Santa é tempo de reflexão: “Momento de pensar sobre a vida, refletir sobre atos, comportamentos. Entender atos de Jesus como chamado a seguirmos um exemplo. O ato de lavar os pés dos apóstolos foi para mostrar que somos todos iguais e devemos amar uns aos outros”.

Para a guia turística Maria do Céu, umas das 12 pessoas que tiveram os pés lavados, o rito foi “o maior gesto de Jesus nos ensinando humildade. Também um convite para que sejamos assim como ele foi”.

Os 12 fiéis que participaram da cerimônia do Lava-pés são cristãos de igrejas do Pelourinho. Maria do Céu foi uma das três religiosas escolhidas para representar a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. “Estou feliz e emocionada por representar a paróquia em que sou devota de Maria. É momento de renovar os laços com Deus, Maria e Jesus”, relatou a guia turística.

A Missa da Ceia do Senhor foi a última atividade da Quinta-feira Santa, que também foi marcada pela Missa dos Santos Óleos. A cerimônia aconteceu, pela manhã, também na Catedral Basílica de Salvador.

Durante a celebração, dom Murilo Krieger realizou o rito de bênção dos óleos dos catecúmenos, que são usados no batismo e no crisma, e o óleo da unção dos enfermos.

Roberto Aguiar Missa do Lava-Pés reúne fiéis na Catedral Basílica de Salvador

Sexta-feira da Paixão

A Sexta-feira da Paixão é o dia que se lembra a morte de Jesus Cristo. É o único dia do ano que não tem missa nos templos católicos.

Os sinos não tocam e os fiéis são chamados às igrejas pela matraca, um sinalizador feito de madeira, que, quando sacudido, produz um som estridente.

Para os católicos, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este dia. Em Salvador, dom Murilo presidirá a Liturgia da Paixão, a partir das 15h, na Igreja São Domingos de Gusmão, localizada no Terreiro de Jesus, no Pelourinho.

Logo após, os fiéis sairão em procissão, carregando as imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, relembrando os últimos passos de Jesus no caminho até o calvário. A partir das 17h, na Catedral Basílica, acontecerá a veneração da imagem do Senhor Morto.

