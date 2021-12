Missa de sétimo dia de Eduardo Martins será nesta quinta

A missa de sétimo dia do falecimento do repórter fotográfico Eduardo Martins está marcada para as 19h desta quinta-feira, 24, na Igreja da Vitória.

Integrante da equipe de fotografia do Grupo A TARDE desde 2004, Eduardo Martins morreu na última quinta, aos 46 anos, por complicações em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Teresa de Lisieux.

Referência no fotojornalismo esportivo, Eduardo participou da cobertura de grandes eventos esportivos, como os Jogos Pan-Americanos de 2007 (Rio de Janeiro) e as Copas do Mundo de 2010, na África do Sul, e de 2014, no Brasil.

adblock ativo