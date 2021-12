Missa de 7º dia dos irmãos será neste domingo, em Ondina

A missa de sétimo dia dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, mortos no último dia 11, será realizada neste domingo, 20, às 17h, na Paróquia da Ressurreição do Senhor, em Ondina.

Os jovens morreram após a moto que conduziam ser atingida pelo carro da médica Kátia Vargas Leal Pereira, em frente ao Ondina Apart Hotel, na Avenida Oceânica.

Os jovens foram enterrados no sábado, 12, e a médica saiu do Hospital Aliança na última quinta-feira, 17, e foi encaminhada para a Casa de Custódia Feminina do Complexo Penitenciário da Mata Escura, indiciada por duplo homicídio triplamente qualificado.

