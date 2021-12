Missa de 7º dia do cabeleireiro Valdir reúne 300 pessoas em salão

Mais de 300 pessoas participaram na noite desta sexta-feira, 18, da missa de 7º dia de falecimento do cabeleireiro Valdir Macário, 45 anos, executado na noite do sábado, 12, na Vasco da Gama. A cerimônia foi realizada na Av. Vasco da Gama, no meio da rua, em frente ao prédio, no qual funciona o salão de beleza de Valdir e onde ele foi morto.

Dom Roberto Padin, pároco da Igreja de Santa Bárbara, do bairro da Liberdade, presidiu a missa. “Neste momento, a gente pede paz. É um processo de justiça divina. Todas as pessoas que estão aqui, estão em busca de paz. Estamos fortalecidos pela justiça divina”, declarou Idi Macário, irmã de Valdir, ao falar sobre a dor da perda.

No domingo, 20, familiares e amigos do cabeleireiro farão uma caminhada da Vasco da Gama até o Dique do Tororó para pedir paz e justiça. A concentração será às 9h e a saída está programada para às 10h.

