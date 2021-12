Missa celebra os 325 anos da irmandade do Rosário dos Pretos

Os 325 anos da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi comemorado na manhã deste domingo, 24, na missa campal da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Pelourinho. Cerca de 400 pessoas participaram do evento, celebrado pelo padre Sérgio José Santos.

Nesta segunda-feira, 25, às 9h, acontece a "Missa dos Antepassados", em homenagem aos membros da irmandade que já faleceram. Após a celebração, é distribuído aos convidados o tradicional bacalhau com toucinho, que remonta à revolta dos Malês em 1835, quando a irmandade precisava provar que não acobertava os malês, muçulmanos que não comiam porco.

* Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

